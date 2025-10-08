El parque temático Navidalia celebrará su sexta edición del 5 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 en el Parque Ávila Camacho, frente a Plaza Patria, reafirmando su lugar como uno de los eventos más esperados de la temporada.

Desde su primera edición, Navidalia ha recibido a más de 570 mil visitantes y ha ofrecido 53 atracciones, además de 18 fechas con localidades agotadas durante su temporada anterior. Este año, el parque se volverá a dividir en 4 mundos temáticos —Posada Mexicana, Mundo Nórdico, Mundo Europeo y Mundo del Medio Oriente— además de su espectáculo principal, Canticorum.

De acuerdo con Tania Córtes, directora de Navidalia , esta edición busca mantener el espíritu que ha distinguido al proyecto desde sus inicios. “ Navidalia es mucho más que un parque: es un viaje a través de culturas, emociones y recuerdos. Esta sexta edición es la muestra de que el espíritu navideño une familias y despierta ilusión ”, señaló.

Lee también: México pagaría arancel a EU por ESTE servicio si no llega a un acuerdo

En la Posada Mexicana, el público podrá recorrer un pueblo típico decorado con luces y colores; disfrutar de buñuelos, ponche, pozole y tamales, y participar en la Gran Posada, donde más de mil voces interpretarán las letanías tradicionales.

El Mundo Nórdico recreará paisajes nevados inspirados en la mitología escandinava, con figuras fantásticas y el Camino de Hielo, donde los asistentes podrán patinar bajo la iluminación invernal.

En el Mundo Europeo, el recorrido incluirá el Gran Árbol de Navidad, un espectáculo musical acompañado de un mercado con gastronomía y artesanías típicas del continente.

Por su parte, el Mundo del Medio Oriente ampliará su espacio y sumará un nuevo espectáculo visual con actos escénicos y proyecciones luminosas. El recorrido en barcaza llevará a los visitantes a los orígenes de la Navidad, entre aromas de especias, incienso y mirra, además de un mercado árabe con alimentos y productos característicos de la región.

El espectáculo Canticorum volverá a ser el eje artístico del parque. Inspirado en la Alta Edad Media, reúne a más de 30 artistas entre solistas, coro y orquesta, quienes interpretan piezas clásicas en sus idiomas originales.

El evento ocupará más de 5 hectáreas con escenarios, espectáculos multimedia y experiencias inmersivas. De acuerdo con los organizadores, el 71 % de los asistentes proviene de otras partes del país, lo que ha posicionado a Navidalia como un atractivo turístico que impulsa la afluencia nacional durante la temporada decembrina.

La entrada estará disponible en boletomovil.com y en las taquillas del Parque Ávila Camacho a partir del 15 de octubre de 2025.

Los precios son los siguientes:

Precios de PREVENTA a partir del 15 de octubre del 2025:

General Adulto (+13 años): 711 pesos

General Niño (4 a 12 años): 351 pesos

Comfort Pass Adulto (+13 años): Mil 548 pesos

Comfort Pass Niño (4 a 12 años): 828 pesos

Niños de 0 a 3 años no pagan

Precios de VENTA regular:

General Adulto (+13 años): 790 pesos

General Niño (4 a 12 años): 390 pesos

Comfort Pass Adulto (+13 años): Mil 720 pesos

Comfort Pass Niño (4 a 12 años): 920 pesos

Niños de 0 a 3 años no pagan

*Los precios no incluyen cargo por servicio de Boletomóvil.

El parque abrirá de domingo a jueves de 19:00 a 00:00 horas, y viernes y sábado de 19:00 a 01:00 horas, permaneciendo cerrado los días 8, 9, 15, 16 y 24 de diciembre.

Te puede interesar: Messi envía ESTE mensaje a Jordi Alba tras anunciar su salida del Inter Miami

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF