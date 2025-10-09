Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Chiapas registró actividad sísmica en 2 ocasiones durante la madrugada de este 9 de octubre. Otro de los estados que reportaron algún movimiento telúrico fue Guerrero.El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.El pasado miércoles, las entidades de Chiapas, Guerrero y Oaxaca registraron sismos superiores a la magnitud 4 durante la madrugada. Esta actividad continua durante las primeras horas de este jueves para los estados de Chiapas y Guerrero. La madrugada del jueves 9 de octubre se presentó actividad sísmica en Chiapas y Guerrero; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no han reportado afectaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF