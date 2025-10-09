Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Chiapas registró actividad sísmica en 2 ocasiones durante la madrugada de este 9 de octubre. Otro de los estados que reportaron algún movimiento telúrico fue Guerrero.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Lee también: Navidalia regresa al Parque Ávila Camacho para su sexta edición

El pasado miércoles, las entidades de Chiapas, Guerrero y Oaxaca registraron sismos superiores a la magnitud 4 durante la madrugada.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.9 04:16:20 120 km al sur de Ciudad Hidalgo 17 km 4.1 04:43:08 113 km al sur de Ciudad Hidalgo 16.1 km 4.9 05:58:05 85 km al sur de Ciudad Hidalgo 14.4 km

Esta actividad continua durante las primeras horas de este jueves para los estados de Chiapas y Guerrero.

Temblores registrados este jueves 9 de octubre de 2025

La madrugada del jueves 9 de octubre se presentó actividad sísmica en Chiapas y Guerrero; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.0 00:58:51 59 km al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero 7.6 km 4.0 01:22:01 55 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas 149.9 km 4.0 04:46:14 59 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas 153.2 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no han reportado afectaciones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF