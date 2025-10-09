Jueves, 09 de Octubre 2025

Sismos afectan nuevamente el sur del país esta madrugada

Estados del sur del país registraron actividad sísmica moderada nuevamente durante las primeras horas de este jueves 

Por: Fabián Flores

La madrugada del 9 de octubre se presentó actividad sísmica en Chiapas y Guerrero. SUN / ARCHIVO / ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional

Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Chiapas registró actividad sísmica en 2 ocasiones durante la madrugada de este 9 de octubre. Otro de los estados que reportaron algún movimiento telúrico fue Guerrero.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

El pasado miércoles, las entidades de Chiapas, Guerrero y Oaxaca registraron sismos superiores a la magnitud 4 durante la madrugada. 

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
4.9 04:16:20 120 km al sur de Ciudad Hidalgo 17 km
4.1 04:43:08 113 km al sur de Ciudad Hidalgo 16.1 km
4.9 05:58:05 85 km al sur de Ciudad Hidalgo 14.4 km

Esta actividad continua durante las primeras horas de este jueves para los estados de Chiapas y Guerrero. 

Temblores registrados este jueves 9 de octubre de 2025

La madrugada del jueves 9 de octubre se presentó actividad sísmica en Chiapas y Guerrero; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
4.0 00:58:51 59 km al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero 7.6 km
4.0 01:22:01 55 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas 149.9 km
4.0 04:46:14 59 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas 153.2 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no han reportado afectaciones.

