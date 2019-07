Fiscalía anticorrupción se prepara para enfrentar amparos en caso Ipejal

Luego de que el juez de control vinculó a proceso a los señalados por la Fiscalía Anticorrupción, como responsables de la compra a sobre precio de medicamentos en el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal); el fiscal Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, reconoció que se preparan para seguir con la investigación complementaria y enfrentar posibles apelaciones o amparos de los vinculados. Consideró que los elementos de prueba que aportó la Fiscalía son firmes para sostener sus imputaciones.

“Ellos pueden hacer uso de sus medios de defensa, desde apelaciones o amparos para tratar de revocar esta resolución que los vincula, nosotros, si se interponen apelaciones, interpondremos también recursos para ir a defender los argumentos del juzgador y si se van al amparo contestaremos también para defender nuestra postura. Nuestra labor no termina con la vinculación”, comentó.

El ex director del Ipejal Fidel Armando Ramírez Casillas, la ex directora administrativa Adriana Gabriela Ceja Palacios y el ex jefe de recursos materiales Jorge Arturo García Rodríguez; están señalados por ejercicio indebido de funciones; podrían alcanzar pena de dos a cinco años de cárcel. A los empleados de la empresa Abisalud Raquel Valdés Montiel y Juan Manuel Ayala Orozco se les señala por fraude; la sanción máxima en caso de que llegue a sentencia sería de cuatro a diez años de prisión. En ambos casos los señalados podrían obtener medidas de beneficio para no ser encarcelados.

El zar anticorrupción rechazó que en el proceso de investigación se haya protegido a ex funcionarios integrantes del Consejo de Administración del Ipejal; aseveró que señalaron a quienes tenían la responsabilidad del proceso en que se habría dado la compra a sobreprecio. Precisó que en esta investigación ya no pueden vincularse más personas y dijo que si en la investigación complementaria se identifica que hay alguien más con responsabilidad, tendrían que iniciar una nueva formulación de imputación.

“Se checó todas las personas que intervienen en el procedimiento, no buscamos chivos expiatorios. No por responder a exigencias mediáticas, políticas o sociales vamos a ir a llevar a gente que en realidad no podríamos demostrarlo porque no se trata de hacer una persecución política o exponernos a ser exhibidos. No es el tema de un revanchismo”, argumentó.

Añadió que la vinculación legal al proceso no “vetaría” a la empresa Abisalud de participar en licitaciones públicas, pues aún no hay una sentencia en el caso.

El juez concedió a la fiscalía plazo de cuatro meses para hacer la investigación complementaria y recabar los datos de prueba suficientes para acreditar los delitos. Mientras que los señalados pueden aportar elementos en su defensa.

Hay nueve investigaciones más en Ipejal

La Fiscalía Anticorrupción tiene otras nueve carpetas de investigación de presuntos actos de corrupción en el Ipejal por temas como la inversión de 603 millones de pesos en la empresa española Abengoa, nombramientos irregulares de personal o el fideicomiso del desarrollo inmobiliario en el proyecto “Azul 1045” que pretendía rescatar el edificio del Parque Agua Azul; entre otros casos.

El fiscal, Gerardo de la Cruz, explicó que son investigaciones independientes que llevan diferentes avances, sostuvo que en todos los casos esperan tener resultados.

