Vinculan a proceso a seis por presunto fraude en Ipejal

Las seis personas señaladas por el presunto fraude de compras de medicamentos a sobreprecio por parte del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y la empresa Abisalud fueron finalmente vinculados a proceso, por lo que enfrentarán un juicio por este asunto, informó la Fiscalía Anticorrupción.

El viernes pasado habían solicitado postergar la audiencia en la que inició este proceso, la cual se reanudó al mediodía de este martes y concluyó poco después de las 22:00 horas.

Las personas vinculadas son tres ex servidores públicos y tres representantes de la empresa. Se trata de Fidel Armando “N”, ex director general del Ipejal; Adriana Gabriela “N”, ex directora Administrativa y Servicios; Jorge Arturo “N”, ex jefe de Recursos Materiales y Servicios.

A estos se les vinculó a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Por parte de la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud S.A. de C.V. (Abisalud) vincularon a proceso a su representante legal, Raquel “N”, y Juan Manuel “N” y María del Carmen “N”, quienes firmaron el contrato de la compra. El señalamiento fue fraude.

El juez Décimo Primero de Control y Juicio Oral, José Luis Álvarez Pulido, determinó que podrán proseguir su proceso en libertad, aunque deberán presentarse ante la autoridad judicial cada mes y no salir del estado, indicó la Fiscalía. La siguiente audiencia tendrá lugar en cuatro meses.