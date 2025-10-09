Jueves, 09 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Seguridad

Aseguran armamento y vehículo con blindaje artesanal en Quitupán

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron el armamento y los vehículos
 

Por: Marck Hernández

La Fiscalía General de la República en Jalisco informó del aseguramiento de vehículos y armamento en Quitupán. ESPECIAL / Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó del aseguramiento de vehículos con blindaje artesanal y armamento en el municipio de Quitupán.

Fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes realizaban un recorrido de vigilancia en las inmediaciones del poblado Rafael Pizano, cuando localizaron el armamento y los vehículos.

En forma, se localizaron y aseguraron:

  • 3 vehículos con blindaje artesanal
  • Mil 171 cartuchos útiles
  • 17 cargadores
  • Una ametralladora
  • 2 chalecos tácticos
  • 4 placas balísticas
  • Un casco

Los militares no reportaron detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

Apenas el pasado 8 de octubre fue asegurado un vehículo con blindaje artesanal por parte de elementos de la Policía del Estado, conocido como "Monstruo", al igual que varios cartuchos de arma de fuego en el municipio de Teocaltiche.

Los policías estatales se aproximaron a la unidad; se trataba de una camioneta Ford Super Duty en color rojo con este blindaje artesanal.

En dicho lugar, se decomisaron 51 cartuchos de arma de fuego, 46 de ellos calibre 5.56 x 45 y otros cinco de diversos calibres, así como un cargador para fusil de asalto AK-47 y una caja con ponchallantas.

