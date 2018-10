Drogas y depresión acentúan fenómeno de indigencia

Enfermedades mentales como la depresión así como el consumo de estupefacientes y alcohol, ha sumado al aumento en la población de indigencia en el Área Metropolitana de Guadalajara.

A raíz de la violencia que han sufrido indigentes en las últimas dos semanas, el Instituto Jalisciense para la Asistencia Social (IJAS), en conjunto con nueve asociaciones civiles con las que trabaja, llevan a cabo el Foro para analizar la problemática sobre personas en situación de calle, este 30 y 31 de octubre.

Factores como el abandono familiar, adicciones y migración en las personas han llevado como última consecuencia a vivir bajo puentes peatonales, pasos a desniveles y vías públicas tanto en jóvenes y adultos mayores, afirman expertos en el tema.

Ricardo Fletes Corona, investigador y especialista de la Universidad de Guadalajara, afirma que la enfermedad mental además de ser un problema de salud pública tiene amplia relación con la condición de calle.

“Los trastornos mentales que sufren se van construyendo paulatinamente a medida que habitan en este espacio, la ansiedad y depresión se activan como respuesta a la situación de violencia que están sufriendo”, refiere Fletes.

Las principales enfermedades son: la demencia, esquizofrenia, así como la discapacidad física. En jóvenes: la baja autoestima, y poca tolerancia a la frustración, así como la violencia familiar y falta de comunicación en su vínculo dan pie a que dejen el hogar. Seis de cada 10 adultos mayores, son abandonados por resentimiento familiar.

La titular del Instituto Jalisciense para la Asistencia Social (IJAS), María Luisa Urrea asegura que tan sólo en la Unidad Asistencial para Indigentes (UAPI), 25 personas fueron abandonadas a fuera de las instalaciones.

“Al estar al frente de esta institución me he dado cuenta del abandono que sufren muchas personas, el desinterés por parte de familias para poder cuidar de ellos, el rechazo cuando se encuentran en una condición diferente como el síndrome de down. Los terribles homicidios nos tocó a todos el corazón”, declaró Urrea.

Durante este 2018, 134 personas han ingresado a UAPI y 388 personas han recibido atención integral en el centro. Actualmente sólo 40 personas más pueden ser recibidas para brindarles atención permanente, debido a que el centro está casi en su capacidad límite.

Unidad Asistencial para Personas Indigentes: Dirección: Calle Emilio Rabaza 1675, El Mirador, 44730 Guadalajara, Jal. La Línea de atención es 36-43-74-02.

NM