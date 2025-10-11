Escuela Gómez de Mendiola celebra sus primeros 75 años al servicio de los tapatíos

Bajo el legado educativo del obispo Francisco Gomez de Mendiola, la escuela católica Gómez de Mendiola celebró sus primeros 75 años al servicio de Guadalajara con una cálida ceremonia llevada a cabo en sus mismas instalaciones.

"Su visión educativa trascendió su tiempo y sigue iluminando el nuestro. El obispo Gómez de Mendiola comprendió que la educación no solo forma la mente, sino también el espíritu", destacó respecto de legado en esta institución, su director general, el Pbro. Benjamín Romero Ramírez.

Desde el preescolar hasta el bachillerato, la escuela Gómez de Mendiola, ubicada en la colonia San Juan Bosco, en Guadalajara, a más de siete décadas de su fundación se posiciona como una institución que vela por el bien común de su comunidad educativa y su desarrollo personal, preservando los valores sociales y de servicio.

Durante el evento fue recordado cómo el presbítero Juan José Flores fue quien impulsó la fundación de este colegio, orientado al servicio pastoral y educativo de la comunidad, hoy convertido en una institución emblemática de la ciudad, que alberga la educación de poco más de 750 alumnas y alumnos en todos sus grados, orientados por más de 60 trabajadores, quienes constituyen su plantilla educativa y administrativa.

Presbítero Benjamín Romero Ramírez, director general de la escuela Católica Gómez de Mendiola. EL INFORMADOR/R. Bobadilla

"La historia educativa de Guadalajara está marcada por figuras que desde su camino y entrega transformaron comunidades enteras mediante la educación. Entre ellas destaca el presbítero Juan José Flores, sacerdote jalisciense. Su obra más trascendente, el colegio Gómez de Mendiola, se convirtió en una institución emblemática en el Sector Libertad, no solo por su propuesta académica, sino por los valores humanos y espirituales, que sembró en generaciones de estudiantes", destacó el director.

Durante la ceremonia se reconoció a profesores de los distintos niveles que conforman el programa educativo por su compromiso con la educación y la cercanía de sus alumnos por más de 20 años.

"Este momento nos invita a mirar hacia atrás, a recordar los años de esfuerzo, de entrega, de aprendizaje y de innumerables experiencias que han dado sentido a nuestra vocación. Detrás de cada uno y cada una, hay historias, rostros, desafíos y alegrías; hay madrugadas de preparación, tardes de planeación y, sobre todo, incontables instantes de satisfacción al ver aprender a nuestro alumnos. La docencia no es solo una profesión, es una forma de vida. Agradecemos al colegio Gómez de Mendia por abrirnos las puertas hace tantos años y permitirnos crecer junto a esta gran familia educativa", instó la maestra María del Rosario Rayas, en representación de los homenajeados.

Sergio Nuño Orozco, en representación de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), hizo uso de la voz para destacar el legado educativo que ha dejado esta institución en la vida de los tapatíos, felicitando a todos quienes han hecho posible haber llegado a sus primeros 75 años al servicio de la divulgación del conocimiento.

"Cada uno de ustedes, desde su posición, ha contribuido a edificar los cimientos de una sociedad más justa, más consiente, más preparada. La educación como esfuerzo silencioso y la pasión de enseñar, es algo a lo cual nosotros llamamos vocación", aplaudió el funcionario.

Durante la ceremonia se reconoció a profesores de los distintos niveles que conforman el programa educativo. EL INFORMADOR/R. Bobadilla

El director de Secundaria, César Morales, aprovechó el espacio para hacer un reconocimiento al maestro Juan Antonio Santibañez, por su participación en la dirección de este evento.

Al finalizar, los maestros homenajeados, acompañados de sus familias y algunos de sus alumnos, disfrutaron de una velada acompañada de la música de mariachi.

Al acto protocolario también asistió la directora de Primaria, Silvestre Ramírez; Clayrette Mora, directora de Telesecundarias de la SEJ; Víctor Hugo Hernández, regidor del ayuntamiento de Guadalajara; el párroco, Fabián Estrada, sección Diocesana de la Pastoral de Educación y Cultura; Martha González, supervisora de la Zona 108; Martha Corona directora de Preescolar, y Raúl García, jefe de Planeación DRSE 401.

