Astros de Jalisco doblega a Xalapa y se pone a un juego de la Final de Zona

Los Astros de Jalisco se encuentran a un partido de disputar la Final de Zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), debido a que este viernes hicieron pesar su localía por segunda noche consecutiva para vencer a los Halcones de Xalapa por una contundente pizarra de 93-71, logrando duplicar su ventaja en la serie de Semifinal.

A diferencia de una noche anterior, ahora los Astros presentaron un paso arrollador en casa para doblegar a unos Halcones que no supieron cómo contener a la ofensiva jalisciense. Rigoberto “Vikingo” Mendoza, una vez más, se erigió como un jugador clave, luego de ser el que más puntos encestó con 19, liderando a la quinteta local a otro triunfo que los pone muy cerca de ir por el título de zona.

A partir de que Jalisco se hizo de la superioridad, no hubo ni un solo momento en el partido en que la perdiera. En los primeros dos cuartos, el equipo dirigido por Iván Déniz consiguió sacar una diferencia de 15 puntos para irse al descanso ganando cómodamente por un marcador momentáneo de 44-29.

El tercer episodio significó el de mayor agresividad para los Astros, ya que fue en el que acumularon la mayoría de sus unidades al anotar 34, mientras que, Halcones intentó reaccionar y también fue el parcial en el que más puntos obtuvieron con 23, sin embargo, no les alcanzó para poner en apuros a los locales.

Para la recta final del encuentro, Astros, conocedor de la ventaja que lo acompañaba, bajó sus decibeles y se dedicó a controlar las acciones del compromiso, cediéndole un poco más el balón a Xalapa, pero fue imposible que Jalisco perdiera su superioridad y se quedó con el triunfo que pone contra las cuerdas a los de Veracruz.

Con la serie a su favor, ahora las acciones de la Semifinal de Zona se mudarán a Xalapa, donde los Astros irán por una victoria más que los clasifique a la Final. El tercer encuentro, que podría ser el definitivo, se disputará el lunes 13 de octubre a las 20:00 horas en el Nido del Halcón.

CT