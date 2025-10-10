Omar ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado, luego de que un juez de control en el estado de Jalisco determinara que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

Tras una audiencia de 11 horas celebrada este viernes en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, y luego de las indagatorias realizadas por la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, Omar “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva oficiosa por un periodo de seis meses en el Reclusorio Metropolitano.

De igual manera, se dio a conocer que se fijó un mes como temporalidad para las investigaciones complementarias.

Ante esto, el abogado de la presunta víctima de Omar “N”, Juan Soltero, dio a conocer que no existe que el exfutbolista salga antes sin antes enfrentar un juicio.

“Se dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado por los delitos por los cuales se le formuló la imputación, abuso sexual infantil agravado previsto por artículo 142L, fracción primera y fracción segunda, así como el 142 Ñ con las agravantes que habíamos comentado”.

Por su parte, Leobardo Treviño, abogado del exfutbolista, expresó su inconformidad con el trato recibido en el proceso, aludiendo a un posible sesgo derivado de la notoriedad pública del acusado.

“Si quiero decir algo, que el hecho de que Omar sea una figura nos jugó en contra, muchas veces he estado aquí en audiencias con veintiún jueces y el mismo día que te vinculan te conceden la suspensión, el mismo día, cuando es por tocamientos.”

Además, se hizo hincapié en una fecha clave dentro de la acusación, en la que, según los señalamientos, habrían comenzado los supuestos actos de agresión. Sin embargo, la defensa asegura haber aportado pruebas contundentes que demostrarían la presencia del acusado en otro lugar ese mismo día:

“Hay un día muy importante que es el 10 de mayo del 2019, donde supuestamente Omar inició los ataques, agresiones y no sé qué más. Sí consideramos que demostramos muy bien, pero muy bien, que el 10 de mayo a las 9 de la mañana él, su hermana y su hijo volaron a Los Mochis, Sinaloa, estuvieron allá para el Día de las Madres, estuvieron allá.”

Al final, descartó que haya influido algún interés por parte del Gobernador del Estado o de un Presidente Municipal para que se diera esta resolución para su cliente.

“Y sí quiero decir que no advierto ningún interés insano de parte de nuestro gobernador o del presidente municipal o de alguien más. En absoluto, en más. Descarto cualquier tipo de injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Así. Y vaya que fuimos afectados con la resolución. Sí creo que al gobernador le han llevado información imprecisa. Valdría la pena que sepa el material probatorio”, concluyó.

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el exfutbolista fue detenido el pasado 4 de octubre en el municipio de Zapopan, tras una denuncia interpuesta el 30 de septiembre por una joven de 17 años.

La víctima señala que el abuso comenzó cuando tenía entre 10 y 11 años, y que los hechos ocurrieron de forma reiterada durante varios años, aprovechando una relación de cercanía y confianza con el exjugador.

