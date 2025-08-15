Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 15 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

