Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 4 de octubre determina que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

