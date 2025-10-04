Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 4 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 67%.Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga