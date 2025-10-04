Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 4 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 67%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

