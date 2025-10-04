Sábado, 04 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 4 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 67%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
Clima en Tlaquepaque
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en Mazamitla
Clima en Zapopan
Clima en Monterrey
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones