Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 4 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

