Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 4 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara