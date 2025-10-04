Sábado, 04 de Octubre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

El clima en Cancún para este sábado 4 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 77%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 8 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

