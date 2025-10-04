Sábado, 04 de Octubre 2025

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 4 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 12

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

