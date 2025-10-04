Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 4 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se informó, el clima presenta un 58% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 18

