Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 4 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.

Según se comunicó, el clima presenta un 87% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

