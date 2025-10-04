Sábado, 04 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 4 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.

Según se comunicó, el clima presenta un 87% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Ciudad de México
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Mazamitla
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Monterrey
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Tonalá

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones