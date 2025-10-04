Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 4 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.Según se comunicó, el clima presenta un 87% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tonalá