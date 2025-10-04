Sábado, 04 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 4 de octubre determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 12% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 6 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Tonalá
Clima en Ciudad de México
Clima en Cancún
Clima en Tapalpa
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Zapopan
Clima en El Salto
Clima en Tlaquepaque
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones