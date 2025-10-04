Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 4 de octubre determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 12% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Lunes 6 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara