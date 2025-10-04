Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 4 de octubre determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 12% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 6 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

