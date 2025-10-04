Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 4 de octubre informa que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

