Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este sábado 4 de octubre informa que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

