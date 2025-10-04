Sábado, 04 de Octubre 2025

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 4 de octubre de 2025

El clima en Tonalá para este sábado 4 de octubre informa que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

