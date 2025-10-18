Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 18 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

