Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 18 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 21 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

