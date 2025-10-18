Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 18 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 21 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

