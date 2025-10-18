Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este sábado 18 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Martes 21 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

