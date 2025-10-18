Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 18 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 48% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 19 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 20 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Martes 21 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Cancún