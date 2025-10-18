Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 18 de octubre anticipa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Martes 21 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Sábado 25 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá