Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 18 de octubre anticipa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 21 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

