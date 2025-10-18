Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 18 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 79%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

