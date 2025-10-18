Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 18 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 79%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Martes 21 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en El Salto