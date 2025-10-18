Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 18 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 69%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 20 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 21 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

