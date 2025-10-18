Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 18 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque