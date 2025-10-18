Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 18 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

