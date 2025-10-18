Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 18 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Miércoles 22 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Jueves 23 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta