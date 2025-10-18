Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 18 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 23 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

