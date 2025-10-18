Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 18 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 20 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 21 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Sábado 25 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tonalá