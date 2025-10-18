Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 18 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 20 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 21 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

