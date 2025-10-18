Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 18 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 18 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 74%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Martes 21 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 22 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

