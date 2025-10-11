Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 11 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 17 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

