Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 27 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

