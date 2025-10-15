Miércoles, 15 de Octubre 2025

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 15 de octubre prevé que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

