Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 15 de octubre prevé que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

