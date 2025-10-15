Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este miércoles 15 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

