Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este miércoles 15 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Sábado 18 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 20 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 21 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

