Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de octubre de 2025

El clima en Tonalá para este miércoles 15 de octubre determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 17 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

