Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 15 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 81%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23