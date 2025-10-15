Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 15 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 65% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

