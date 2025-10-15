Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 15 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 65% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Guadalajara