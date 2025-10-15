Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 15 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 83%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

