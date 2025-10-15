Miércoles, 15 de Octubre 2025

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Redacción web

El clima en Mazamitla para este miércoles 15 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 25% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

