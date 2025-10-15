Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este miércoles 15 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

