Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 15 de octubre informa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Domingo 19 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15