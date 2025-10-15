Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 15 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.Según se comunicó, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún