Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 2 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 56%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

