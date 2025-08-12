Martes, 12 de Agosto 2025

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 12 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 13 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

