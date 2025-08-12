Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 12 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 13 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

