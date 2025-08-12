Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 12 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 13 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos