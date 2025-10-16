Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 16 de octubre informa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 17 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

