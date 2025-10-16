Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 16 de octubre determina que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 65%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se establece, el clima presenta un 31% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Sábado 18 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Domingo 19 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 21 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

