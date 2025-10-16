Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 16 de octubre determina que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 65%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Según se establece, el clima presenta un 31% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Sábado 18 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Domingo 19 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 21 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa