Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 16 de octubre informa que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 47%.Viernes 17 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14